مصر ترسل مساعدات طبية و"أكياس لحمل الجثث" إلى أمريكا لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر أن تهبط طائرة عسكرية مصرية محملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي، اليوم الثلاثاء، لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مايك إيفانز، وهو صحفي وكاتب أمريكي من ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل، أن " الهدية المصرية " تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

وقال إيفانز "إن مصر تظهر امتنانها على الدعم الذي حصلت عليه منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة".

ووصف إيفانز الشحنات بأنها "مساعدات إنسانية" لبلد يحظى زعيمه (السيسي) باحترام كبير.

والشحنة هي الأحدث من مصر إلى دول في الغرب وتتبع الهدايا لإيطاليا وبريطانيا. وتأتي بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "هذه المبادرة المصرية، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية، عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء".

© Sputnik / Mohamed Mostafa كيف يمكن لـ"الطائرات بدون طيار" أن تساعد في مكافحة كورونا

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس، تسجيل الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 40661.

وأكدت الجامعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 759086 منذ بدء الوباء.