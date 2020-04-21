تسجيل
15:47 GMT21 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    مصر ترسل مساعدات طبية و"أكياس لحمل الجثث" إلى أمريكا لمواجهة كورونا

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (37)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104502/16/1045021630_0:192:3107:1940_1200x675_80_0_0_d29666c713a7dd22474de387819465e6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004211045235571-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر أن تهبط طائرة عسكرية مصرية محملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي، اليوم الثلاثاء، لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

    نيويورك، تايمز سكوير (ساحة التايمز)، وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020
    © Sputnik . Tatiana Stolyarova
    "ملاجئ يوم القيامة"... هكذا يهرب أغنياء أمريكا من كورونا
    ونقل موقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مايك إيفانز، وهو صحفي وكاتب أمريكي من ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل، أن "الهدية المصرية" تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

    وقال إيفانز "إن مصر تظهر امتنانها على الدعم الذي حصلت عليه منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة".

    ووصف إيفانز الشحنات بأنها "مساعدات إنسانية" لبلد يحظى زعيمه (السيسي) باحترام كبير.

    والشحنة هي الأحدث من مصر إلى دول في الغرب وتتبع الهدايا لإيطاليا وبريطانيا. وتأتي بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس.

    وقالت الصحيفة الأمريكية إن "هذه المبادرة المصرية، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية، عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء".

    كيف يمكن لـالطائرات بدون طيار أن تساعد في مكافحة كورونا
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    كيف يمكن لـ"الطائرات بدون طيار" أن تساعد في مكافحة كورونا

    وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس، تسجيل الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

    وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 40661.

    وأكدت الجامعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 759086 منذ بدء الوباء.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (37)

    انظر أيضا:

    "ملاجئ يوم القيامة"... هكذا يهرب أغنياء أمريكا من كورونا
    مثل بيتزا البيبروني... ماذا وجد العلماء عند تصوير فيروس كورونا في أمريكا؟
    مؤسسا "إنستغرام" يطلقان موقعا لرصد سرعة انتشار "كورونا" في أمريكا
    مستجدات كورونا... أمريكا تواصل نزيف الوفيات والصين تحقق "صفر" حالات مجددا
    إيران: أمريكا حولت أزمة "كورونا" إلى حرب نفسية ولن يجبرنا أحد على التفاوض
    الكلمات الدلالية:
    مصر, أمريكا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لكوكب الأرض التقطها رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي من محطة الفضاء الدولية
    "أمنا الأرض"... كيف يبدو كوكبنا من الفضاء
    النفط بالفعل يصل للحضيض
    النفط بالفعل يصل إلى الحضيض
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك