عشبة منتشرة في المنطقة العربية... رئيس دولة يعلن التوصل لعلاج عشبي ضد كورونا ويجربه على نفسه

أعلن معهد الأبحاث التطبيقية في مدغشقر التوصل لعلاج لمرض "كوفيد 19" عن طريق عشبة كانت تستخدم لعلاج الملاريا.

وأطلق رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، في كلمة للرئيس أمام الوزراء والصحفيين والوفود الدبلوماسية في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، علاجا عشبيا محليا يُزعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويعالجه.

وقال الرئيس في كلمته: "لقد أجريت الاختبارات، وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، وأضاف وهو يرتشف جرعة من الدواء: "يعطي الشاي العشبي نتائج في 7 أيام. سأكون أول من يشرب هذا الدواء أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

واستخلص الدواء من عشبة "الشيح"، وأطلقت البلاد على العلاج اسم "كوفيد العضوي"، وهو مستحضر أثبت فعاليته في علاج الملاريا، بحسب "سكاي نيوز".

ونوه الرئيس إلى أنه سيتم منح هذا الدواء للأطفال في المدارس لأنه من واجبه حماية شعب مدغشقر.

ونوهت "فرانس بريس" إلى أنه لم يتم تقييم فعالية هذا العلاج دوليا، ولم تنشر أي تجارب علميه حوله، وحذر العلماء من مخاطر استخدام الأعشاب في العلاج بدون مرجع علمي محكم.

وسجلت البلاد عددا منخفضا من الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 121 حالة ولم تسجل حتى الآن أي وفيات بسبب "كوفيد 19".

وبحسب موقع "webteb"، تعد عشبة الشيح من النباتات التي تنتمي للفصيلة المركبة وهي بالإنجليزية (Mugworts) كما أن اسمها العلمي (Artemisia)، وهي من النباتات المعمرة التي لها رائحة عطرية ومذاق مر، ومنتشرة في كثير من المناطق العربية، ويقال أن لها فوائد كثيرة مثل تنشيط الدورة الدموية ومفيدة لمرضى السكري وتساعد على التخلص من الالتهابات وتعالج الاكتئاب، لكن لا يوجد أبحاث تؤكد دقة الملومات.