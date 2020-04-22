إسبانيا تعتزم بدء رفع قيود "كورونا" في النصف الثاني من مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.

وقال سانتشيز، في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو/ أيار، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين.

وأعلنت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس/ آذار.

ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21717، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 208389 حالة بعد تسجيل 4211 إصابة جديدة، حسبما أفادت الوزارة.