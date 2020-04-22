صحيفة تكشف مكان وجود أحدث المقاتلات الأمريكية وهدفها في الشرق الأوسط

أعلنت صحيفة أمريكية أن نشر مقاتلتين أمريكيتين من الجيل الخامس من طراز "إف-35 لايتينغ " على وجه السرعة في "مكان غير معروف" في الشرق الأوسط، جاء لحماية القاعدة العسكرية "التنف" التابعة للتحالف الدولي في محافظة حمص السورية.

ووفقا لصحيفة "ذا درايف"، فإن المكان الأكثر توقعا لوجود المقاتلتين هو قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، مشيرة إلى أن قاعدة التنف الواقعة في سوريا تبعد نحو 24 كم من الحدود مع الأردن والعراق، معتبرة أنها تحتل موقعا استراتيجيا.

وأضافت الصحيفة: "في السنوات الأخيرة، كانت القوات الجوية (الأمريكية) تجري تجاربا حول مفاهم النشر السريع، وتعمل على تمكين أنواع مختلفة من الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وخاصة الطائرات غير المرئية، والتي تتطلب عادةً بنية تحتية أكثر موثوقية".

A USAF F-35A Lightning II fighter jet flies near the #ATG in Syria, April 10, 2020. Coalition and partner forces continue to strike at extremist organizations in Syria despite COVID-19, reflecting the world-wide unity to see an enduring defeat delivered against Daesh #DefeatDaesh pic.twitter.com/z474lPHpuB — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) April 13, 2020

ويشار إلى أنه في أبريل/نيسان الجاري، قامت شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للمقاتلة "إف-15 لايتينغ"، بتدريب الطيار رقم 1000، وأكثر من 9 آلاف متخصص في هذه المقاتلة.

بينما وعدت الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي، بإنتاج 180 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-15 لايتينغ" بحلول عام 2024.