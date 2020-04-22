أصغر مصاب بالفيروس... رضيع عمره شهر يتعافى من كورونا

استطاع أصغر مصاب بفيروس كورونا في تايلاند، وهو رضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا، الانتصار على هذا الفيروس القاتل والتعافي منه بشكل كامل.

وقال طبيب الأطفال فيصل مولى الصراط، الذي عالج الرضيع بمعهد "بامراسنارادورا" للأمراض المعدية في بانكوك اليوم الأربعاء، إن "الرضيع كان أصغر مصاب بالفيروس في تايلاند وتعافى من المرض بفضل فريق من الأطباء واستخدام مزيجا من العقاقير المضادة للفيروسات"؛ بحسب "رويترز".

وأوضح أنه "بعد مشاورات مكثفة مع صيادلة وخبراء طبيين آخرين قرر الفريق استخدام عقاقير مضادة للفيروسات لعلاج الرضيع".

وتابع "الاستراتيجية التي استخدمت في علاج هذا الطفل كانت إعطائه العلاج لمدة 10 أيام".

وأضاف "أجرينا له فحصا صحيا كل يوم وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ذلك، أظهرت الأشعة السينية بوادر تعافيه تدريجيا".

ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام بسبب القيود على إعطائه أدوية معينة، قال فيصل إن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.

وسجلت تايلاند اليوم، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفيات إلى 49.