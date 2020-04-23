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    تقوم مصممة فساتين الزفاف وملابس السهرة، فريدريك جورزيغ، بتعديل عارضة أزياء ترتدي فستان زفاف وقناع واقٍ مطابق له، في متجرها شيتون في برلين، 31 مارس 2020، حيث تستمر أعداد ألمانيا محاربة جائحة فيروس Covid-19 المصابين بفيروس كورونا بالتزايد. - نظرًا لإلغاء جميع حفلات الزفاف والمناسبات، تقوم مصممة الأزياء الألمانية بإنشاء أقنعة أزياء عصرية في ورشتها وبيعها في متجرها في منطقة شونبيرغ في برلين.

    ألمانيا: رسميا... ارتداء الكمامات إلزامي في جميع الولايات

    © AFP 2020 / Odd Andersen
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (116)
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    أعلنت جميع الولايات الألمانية فرض ارتداء الكمامات أو كل ما يقي الفم والأنف في شوارع ألمانيا.

    وانضمت أمس ولاية بريمن، شرقي البلاد، إلى قرار فرض وضع غطاء الفم والأنف في محلات التسوق ووسائل المواصلات، كآخر ولاية تتخذ القرار، ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها ألمانيا في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
    © REUTERS / YVES HERMAN
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    وقال متحدث باسم حكومة ولاية بريمن إنه من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل، وبهذا تكون الولايات الألمانية الـ16 قد اتخذت الإجراء ذاته.

    وأُقر هذا القرار في بعض المدن الألمانية، لكن على الصعيد الفيدرالي، لا تزال الحكومة توصي فقط بارتداء الكمامة. ولا تلزم حكومات الولايات بضرورة ارتداء كمامة، ولكن على الأقل بثوب يغطي الفم والأنف.

    وكانت بافاريا هي الحكومة المحلية الأولى التي اتفقت على إلزامية هذا الإجراء، إذ صرّح ماركوس زودر، رئيس حكومة الولاية إن "الدعوات وحدها ربما لن تمثل التأمين اللازم"، وذلك بعد انتقادات واسعة لقرار الحكومة بعدم إلزام السكان بارتداء الكمامات.

    ومن الأسباب التي دعت الولايات إلى اتخاذ هذا القرار في وسائل النقل العمومية صعوبة ضمان مسافة الأمان، وهو ما أشار إليه عمدة برلين، ميشائيل مولر، بقوله إنه لا يمكن ضمان مسافة لعدة أمتار بين فرد وآخر في المواصلات.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (116)

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