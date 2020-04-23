ألمانيا: رسميا... ارتداء الكمامات إلزامي في جميع الولايات

أعلنت جميع الولايات الألمانية فرض ارتداء الكمامات أو كل ما يقي الفم والأنف في شوارع ألمانيا.

وانضمت أمس ولاية بريمن، شرقي البلاد، إلى قرار فرض وضع غطاء الفم والأنف في محلات التسوق ووسائل المواصلات، كآخر ولاية تتخذ القرار، ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها ألمانيا في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية بريمن إنه من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل، وبهذا تكون الولايات الألمانية الـ16 قد اتخذت الإجراء ذاته.

وأُقر هذا القرار في بعض المدن الألمانية، لكن على الصعيد الفيدرالي، لا تزال الحكومة توصي فقط بارتداء الكمامة. ولا تلزم حكومات الولايات بضرورة ارتداء كمامة، ولكن على الأقل بثوب يغطي الفم والأنف.

وكانت بافاريا هي الحكومة المحلية الأولى التي اتفقت على إلزامية هذا الإجراء، إذ صرّح ماركوس زودر، رئيس حكومة الولاية إن "الدعوات وحدها ربما لن تمثل التأمين اللازم"، وذلك بعد انتقادات واسعة لقرار الحكومة بعدم إلزام السكان بارتداء الكمامات.

ومن الأسباب التي دعت الولايات إلى اتخاذ هذا القرار في وسائل النقل العمومية صعوبة ضمان مسافة الأمان، وهو ما أشار إليه عمدة برلين، ميشائيل مولر، بقوله إنه لا يمكن ضمان مسافة لعدة أمتار بين فرد وآخر في المواصلات.