لتخفيف معاناة الناس… أول إجراء ينتظره الإيطاليون بعد رفع الحظر

تستعد إيطاليا لرفع الحظر المفروض على إقامة الجنائز، الذي فرضته ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الدولة الأوروبية، التي سجلت أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، في أوروبا، تستعد لرفع الحظر عن إقامة الجنائز، ضمن توجه الدولة نحو تخفيف إجراءات الإغلاق، التي فرضتها لمكافحة الفيروس.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت ذلك، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءا من خطة التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، المفروضة لمكافحة الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ومنعت السلطات الإيطالية أي تجمعات في مناطق عامة بما فيها الجنائز وحفلات الزفاف، منذ 10 مارس/ آذار الماضي.

وسجلت إيطاليا أكثر من 25 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين فيها 187 ألف حالة إصابة، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 2.6 مليون حالة إصابة، بينهم أكثر من 184 حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.