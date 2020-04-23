مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية يصدر تقريره حول صحة الزعيم الشمالي

وقال المجلس الأمن الوطني في بيان صحفي نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء: "لا توجد علامات غير عادية داخل كوريا الشمالية".

وأضاف مسؤولو المكتب الرئاسي أن "الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم كيم حاليًّا في منطقة محلية وليس بيونغ يانغ".

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد أرسل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته.

وحسب الإعلام الكوري الشمالي الرسمي، "أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونغ الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونغ أون.

وكان موقع "دايلي إن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، نقل عن مصدر محلي في كوريا الشمالية، قوله إن الزعيم كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12 أبريل/ نيسان. ورجح الموقع تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 أبريل/ نيسان الجاري لأول مرة بعد تنصيبه في الحكم.

كما قال مصدران في حكومة كوريا الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه "خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية وفي خطر شديد حاليا".

وقال مصدران في حكومة الجنوب، إن التقارير الخاصة بصحة كيم غير صحيحة. ولا توجد إشارات غير عادية واردة من الشمال.

وكان المسؤول الحكومي الجنوبي الذي يتولى ملف التعامل مع كوريا الشمالية، قال في مكالمة هاتفية مع وكالة "يونهاب" للأنباء: "لا يوجد ما يقدر به سوء صحة كيم جونغ أون، بالإشارة إلى ممارسة كيم نشاطه المعلن في الآونة الأخيرة".