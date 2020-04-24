بوتين يؤكد ضرورة اتباع مسار معين مع الشركاء الأجانب في مكافحة كورونا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعليمات لإجراء اتصالات مع الشركاء الأجانب من أجل توحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقال بوتين، خلال لقائه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الذي تم نشر محضره على موقع الكرملين الإلكتروني: "تلاحظون من محادثاتي الهاتفية مع زملائي من بلدان أخرى، تقريبا جميع شركائنا يعربون عن رغبتهم بالعمل معا، وتقديم خدماتهم، وتقديم خيارات مختلفة لهذا التعاون، وفي مجالات مختلفة، ويجب علينا بالتأكيد أن نتبع هذا المسار، ولكن كي يكون العمل فعالا، من الضروري إشراك وزارة الخارجية في هذا الأمر، لذلك أطلب منكم تنظيم هذا العمل".

من جانبه قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن السفراء يركزون في التعاون مع الشركاء الأجانب على مسألة مكافحة فيروس كورونا سواء على أساس المحادثات مع الرئيس، أو حتى قبل ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى خلال الأسبوع الجاري العديد من الاتصالات مع الزعماء الأجانب، حيث تم بحث جملة أمور تمس مكافحة فيروس كورونا المستجد، وشدد بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في محادثتهما عبر الهاتف، يوم الأربعاء الماضي، على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في مكافحة الفيروس التاجي بمشاركة نشطة من منظمة الصحة العالمية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، تسجيل 5849 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 2957 إصابة في العاصمة موسكو و611 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 68622 إصابة.