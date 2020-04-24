خلافا لترامب... ممثلة منظمة الصحة لـ"سبوتنيك": الإصابة بفيروس كورونا ممكنة بغض النظر عن الطقس المشمس

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، أن الإصابة ممكنة بفيروس كورونا المستجد بغض النظر عن وجود الشمس أو الطقس الحار، خلافا لكثير من الأقاويل والتكهنات حول انتظار الصيف الحار للقضاء على هذه الجائحة.

وقالت فوينوفيتش: "من المعروف أن ضوء الشمس يقتل الميكروبات عملياً، لكن الأمر يعد مختلفا بالنسبة لكورونا، بسبب وجوده ليس فقط في الشارع وفي الهواء الطلق، وإنما داخل الناس، في الرئتين، ولن يساعد ضوء الشمس على قتله".

وبالتالي، يمكن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بغض النظر عن أن الشمس ساطعة أو الطقس حار.

وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "من أجل حماية النفس، لا بد من غسل الأيدي جيداً وبشكل كامل وعدم لمس العيون والفم والأنف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين بأن فيروس كورونا المستجد يموت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة في دقيقة واحدة "بشرط أن نعرض الجسم لإشعاع فوق بنفسجي قوي أو مجرد ضوء قوي للغاية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

عالميا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 797 إصابة، ونحو 195 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 774 ألف.