فيديو يظهر توجه الصواريخ الإيرانية نحو السفن الأمريكية

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زاده استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. وجاء بيان حاجي زاده في أعقاب تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر السفن الأمريكية بفتح النار على القوارب العسكرية الإيرانية.

وبعد هذه التصريحات، انتشر فيديو عبر الانترنت، يظهر انتقال الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن إلى الحالة القتالية، حيث تضع السفن الأمريكية في مضيق هرمز ضمن مرمى أهدافها.

باستخدام وباء الفيروس التاجي كغطاء، زادت القوات البحرية الأمريكية من نشاطها في منطقة الخليج. خلال الأسبوع الماضي، اقتربت السفن الحربية الأمريكية مرارًا وتكرارًا من المنطقة الساحلية الإيرانية ودخلت في صراع مع زوارق الدورية الإيرانية.

يدعي البنتاغون أن سفنهم الحربية تعمل في المياه الدولية ولا تنتهك قواعد القانون البحري الدولي. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرفات حرس الحدود الإيراني بأنها "استفزازية"، وأمر بإطلاق النار على كل من يعرقل تحركات البحرية الأمريكية.

ورداً على ذلك، نشر الجيش الإيراني أنظمة صواريخ مضادة للسفن في الوضعية القتالية. حيث يظهر الفيديو المتداول منصات إطلاق صواريخ في جزيرة كيش الواقعة في مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

Une vidéo publiée par la milice Nujaba'a soutenue par l'Iran montre que l'#Iran a déployé des missiles surface-mer le long de la côte du détroit d'Ormuz. Ceci vient après le retrait des troupes américaines de six bases en Irak. pic.twitter.com/dnR4KqY6Df — Alexandra Allio De Corato (@Allio_De_Corato) April 8, 2020

ووفقا لصحيفة "إم كا" الروسية، فإن الصواريخ المنشورة هي صواريخ من فئة "نور"، والتي يصل مداها إلى 120 كم، ويمكن يمكن لهذه الصواريخ أن تهدد أي أهداف في مياه مضيق هرمز، الذي يربط منطقة الخليج بالمحيط الهندي، مشيرين إلى أن جميع السفن الحربية وناقلات النفط الأمريكية أصبحت تحت مرمى نيران الصواريخ.