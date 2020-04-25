انخفاض عدد وفيات كورونا بنسبة 70 %.. الصحة الإيرانية تزف بشرى للشعب

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، اليوم السبت، عن انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الموجودين في المستشفيات بنسبة أكثر من 50 بالمائة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس بنحو 70 بالمائة.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 89328 حالة حتى الأن بينهم 3096 في وضع حرج".

وأضاف أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68193 شخصا حتى الأن، كما توفي 76 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5650.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 410075 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الأن.

وبدوره، كشف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، اليوم، عن انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الموجودين في المستشفيات بنسبة أكثر من 50 بالمائة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس بنحو 70 بالمائة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.