جدل في بريطانيا بعد إعلان الجيش الاستعانة بطارد للحشرات ضد كورونا... فيديو

أثار إعلان الجيش البريطاني، أمس الجمعة، حول الاستعانة بطارد للحشرات لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، جدلا واسعا في الوسط الإعلامي البريطاني.

وبحسب "msn" أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تخطط لشراء كميات من منتج يحتوي على مستخلص زيت الكافور الليموني أو ما يسمى علميا "سيتريوديول"، والذي يستخدم كطارد للحشرات.

وأثار هذا الإعلان الكثير من التساؤلات والتحفظات حول فعالية هذا المستخلص، خصوصا مع رفض المسؤولين البريطانيين الكشف عن أي دليل يؤكد صحة هذه البيانات.

BREAKING: Sky News understands insect repellent which may offer some protection from #COVID19 is being issued to the UK military.



Latest on #coronavirus here: https://t.co/50vJsl8eWU pic.twitter.com/65vdmfC0zj — SkyNews (@SkyNews) April 24, 2020

وبعد تداول هذه الأنباء، أكدت الصحة العامة في إنجلترا أن توجيهات الحكومة لا تتضمن استخدام أي من هذه المواد للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

First they steal our disinfectant idea, now they steal our insect repellent cure.



The Church of the Forgiving Eagle is gonna sue some people this weekend! https://t.co/m6K81yltcU pic.twitter.com/d5hqfMUsor — Pastor Alex (@PastorAlexLove) April 24, 2020

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية: إنه "لا يوجد أي دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض، وبالتالي فإن طارد الحشرات سيكون غير فعال، ولا جدوى من استخدامه".

وأكد مصدر خاص رفض الكشف عن اسمه، لـ"سكاي نيوز"، أن هذه الخطوة تعد "اختيارية وإضافية"، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأن استخدامه "لن يشكل خطرا"، منوها إلى أنه سيتم منح الجنود مطهرا ليرشوه على أنفسهم وفيتامين "د" لتقوية جهاز المناعة.