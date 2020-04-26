كندا تحذر من استخدام أدوية لمنع أو علاج "كوفيد-19"

حذرت إدارة الصحة الكندية، اليوم السبت، من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع أو علاج مرض "كوفيد-19".

وقالت إدارة الصحة الكندية في بيان، إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب، وأوصت بعدم استخدام هذين العقارين إلا على أساس وصفة من طبيب، بحسب ما نقلته "نيوز واير".

ويعتبر كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين من الأدوية الموصوفة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. ,من المعروف أنها تسبب مشاكل في الكبد أو الكلى، وانخفاض نسبة السكر في الدم ومشاكل الجهاز العصبي مثل الدوخة والإغماء أو النوبات. قد تكون التأثير مميت على ضربات القلب في بعض الحالات الصحية الخطرة. والأطفال حساسون بشكل خاص لهذه الأدوية، وحتى الجرعات الصغيرة التي يتناولها الأطفال يمكن أن تكون خطيرة.

في سياق متصل، حذرت أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم أمس الجمعة، من استخدام المرضى بفيروس "كورونا" أدوية الملاريا.

وأوضح العلماء الأمريكيون، سابقا، أن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لم يُحدث أي فرق في حاجة المرضى إلى جهاز تنفس، كما أنهم يتوقعون أن يكون الدواء قد سبب أضرارا في أعضاء أخرى. ومن المعروف أن الدواء له آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.