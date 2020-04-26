ردا على أنباء موته... صحيفة تكشف نشاطات "الزعيم الميت" في بلاده

تباينت الأنباء والتصريحات بشأن وفاة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جون أون، بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية حيث ظهر في المرة الأخيرة في 11 أبريل/ نيسان الجاري عندما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وأقدمت صحيفة رسمية تابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، رودونغ سينمون، بالرد بطريقة ساخرة على الأنباء المنتشرة التي تفيد بوفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

وبعنوان "نشاطات الزعيم الميت" نشرت الصحيفة تفاصيل حياة الزعيم الكوري ليوم الأخج الموافق في 26 أبريل / نيسان، حيث كشفت أنه قام بجولة ميدانية شكر فيها العمال الذي قام بإنهاء مشروع بناء مدينة سامزيون.

كما أشارت الصحيفة أن الزعيم الكوري يعمل وفقا لجدول أعمال يومي تنظمه أخته للقاء المسؤولين عن الأقاليم وأصحاب النقابات ومسؤولين عن الحزب الحاكم في الأقاليم.

Vice director of HKSTV Hong Kong Satellite Television says North Korea leader kim jong un is dead. https://t.co/TWd0QwhxMj — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 24, 2020

وفي وقت سابق، زعمت نائبة مدير شبكة التلفزيون الفضائية " HKSTV" والتي مقرها هونغ كونغ، تشينغ فنغ، وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على صفحتها على شبكة "ويبو".