أشارت صحيفة " بوليت روسيا" نقلا عن "Sohu" الصينية إلى دعوة السياسيين الأوكرانيين والشخصيات العامة كييف مرارا وتكرار للقيام بعمل عسكري ضد روسيا، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا على دراية بالواقع، مشيرة إلى قول الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كرافتشوك إن الجيش الأوكراني غير قادر على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا.

ووفقا للصحيفة فإن " كرافتشوك مقتنع بأن كييف تحاول تشتيت الأوكرانيين عن المشاكل الداخلية المهمة حقًا... والقوة العسكرية الروسية كافية لاحتلال أوكرانيا بأكملها".

وأضافت أن خطاب القيادة الأوكرانية لم يتغير على مر السنين، حيث زعم أحد الجنرالات الأوكرانيين أن الروس يشكلون قوة في بالقرب من بيلاروسيا التي سيتم استخدامها لاستفزاز أوكرانيا. وهو مقتنع بأن مينسك، إذا لزم الأمر، ستزود الجيش الروسي بممر لنقل القوات الهجومية.

وقال أحد المحللون الصينيون للصحيفة " تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أحد في روسيا حتى يفكر في الإمكانية النظرية لشن حرب ضد أوكرانيا، بينما تصف كييف موسكو بأنها عدوها الرئيسي".

ووفقا للصحيفة، فإن أوكرانيا بدورها تدعو قوات "الناتو" لإجراء تدريبات على أراضيها، كما وفرت للولايات المتحدة فرصة لبناء قاعدة في "أوتشاكوفا" على ساحل البحر الأسود، مضيفة أن كل هذه المناورات تشكل تحديًا لروسيا التي أعدت ردود عليها، حيث قامت بنشر أنظمة صواريخ اسكندر التكتيكية في غرب البلاد.

وأردفت الصحيفة " يمكن لمجمع اسكندر إطلاق صاروخين لأغراض مختلفة، في دقيقة واحدة، ولن يتمكن الأمريكيون من اعتراضها حتى لو أرادوا ذلك".

وانطلاقا من هنا اعتبرت الصحيفة أنه من السهل التخمين عواقب أي محاولة أوكرانية للهجوم على روسيا، مشيرة إلى أنه سيتم هزيمة الجيش الأوكراني مباشرة بعد بدء هجومه وخلال ساعتين، وأضافت أن كييف ستندم بشدة على فعلها.