هولندا... كورونا يجبر طلاب على الإبحار بسفينة شراعية عبر الأطلسي... فيديو

اضطرت مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الهولنديين إلى العودة لبلادهم عبر سفينة شراعية قديمة بسبب انعدام باقي الوسائل نتيجة الإجراءات التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، وصلت الرحلة اليوم الأحد وعلى متنها 25 من طلاب المدارس الثانوية عبر سفينة قديمة ذات شراعين وكانت مضنية عبر المحيط الأطلسي من منطقة الكاريبي.

وعادت المجموعة على متن السفينة "وايلد سوان" التي بُنيت في عام 1920. حيث قرر المنظمون أن يبحر الطلاب عائدين إلى بلادهم على متن السفينة برفقة 12 بحارا من ذوي الخبرة وثلاثة مدرسين عبر المحيط الأطلسي في رحلة طولها 7000 كيلومتر استغرقت خمسة أسابيع.

وأفادت الطالبة آنا مارجا أنه: "كان لا بد أن نتعلم كيف نتأقلم مع الوضع لأننا لا نملك في الحقيقة أي اختيار آخر".

وأردفت "أول شيء فكرت فيه هو هل سأفعل ذلك بالملابس التي معي وهل هناك ما يكفي من طعام في السفينة؟"

وحمل ركاب السفينة احتياجاتهم ومن بينها الملابس قبل عبور المحيط االأطلسي.

ونشر المنظمون فيديو لعدد كبير من الدلافين التي كانت تسبح بمحاذاة السفينة يوم 21 أبريل نيسان.