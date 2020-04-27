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    سرب طائرات تابعة لقوات الجيش الإيراني

    إيران تحذر من "خطوة خطيرة" وتتحدث عن عام "ذروة الممارسات الشريرة"

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أي تحرك في منطقة الخليج.

    وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، الإثنين، إن "التواجد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تهديد للأمن الإقليمي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

    وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي
    © Sputnik . Grigory Sysoev
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    وأشارت الهيئة إلى أن "تشكيل تحالف مزيف بقيادة أمريكا بذريعة حفظ الأمن الملاحي لم يخدم هذا الأمر فحسب بل كان خطوة خطيرة ومزعزعة في نفس الوقت للسلام والأمن في المنطقة".

    وتابع البيان: "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان باعتبارها مياه دولية مهمة وعصب الاقتصاد العالمي كانت دوما مناطق آمنة لحركة وعبور السفن النفطية والتجارية وكانت تتمتع في كل السنوات الماضية بالأمن اللازم وفي هذا الصدد، حاولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون مع دول المنطقة، الحفاظ على الاستقرار والهدوء بالمستوى المطلوب".

    وقال هيئة الأركان إن "السلوك الخطير والمزعزع لسلامة الملاحة البحرية قد بدأ منذ قدوم الدولة المغامرة والإرهابية أمريكا وبعض حلفائها في هذه المنطقة الحساسة".

    وأكدت الهيئة على أن "الولايات المتحدة ومن خلال تحركاتها المليئة بالضرر وإنشائها قواعد عسكرية في المنطقة، هي في الواقع مصدر انعدام القانون والشر وزعزعة الأمن". 

    أشارت الأركان الإيرانية إلى أن إيران "حذرت مرارا المجتمع الدولي من الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار والنظام والأمن الاقليميين وانتهاكها للقوانين والمقررات الدولية".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة الجيش والحرس الثوري أثناء الاحتفال بذكرى الحرب الإيرانية العراقية
    © REUTERS / Wana News Agency
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    وقال البيان "يمكن اعتبار العام الإيراني الماضي (بدا في 21 اذار/ مارس) بأنه ذروة الممارسات الشريرة والتحركات الأمريكية المزعزعة للأمن في المنطقة والتي قامت زيفا بذريعة حماية أمن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان بتشكيل تحالفات متعددة في المنطقة وإرسال بوارجها العسكرية وزيادة تواجد قواتها العسكرية لتواصل تهديداتها الجمة خارج نطاق القانون الدولي والقانون البحري".

    وأوضح البيان أن هيئة الأركان الإيرانية تعتبر أن "وجود الولايات المتحدة وحلفائها غير شرعي ومصدر الشر وانعدام الأمن في المنطقة، وتدعوهم إلى الامتثال للقانون والقواعد الدولية عند المرور في المياه الاقتصادية الخالصة لإيران وكذلك الالتزام بالقوانين والقواعد الدولية وكذلك مقررات الجمهورية الإسلامية تمامًا وتجنب القيام بأي مغامرة، وإجراءات تتعارض مع الملاحة البحرية الآمنة ونسج الروايات الكاذبة عن ممارساتهم الخطرة".

    ودعت الهيئة في بيانها "أمريكا وحلفائها إلى وقف إجراءاتها المستفزة والخطيرة والحؤول دون تصعيد التوتر في هذه المنطقة واحترام القواعد والمقررات الدولية وحذرتهم بشدة من إثارة أي توتر وصراع اثناء عبورها من مياه بحر عمان والخليج الفارسي وأجواء هذه المنطقة".

    وأكدت الهيئة على أن إيران "لم ولن تبدأ أي توترات وصراعات في المنطقة، لكنها على جهوزية دوما للدفاع بصلابة وقوة عن وحدة أراضيها"، وتابعت بأن أي مغامرة أو خطوة استفزازية ستواجه برد حازم من قبل القوات المسلحة لإيران وستتحمل عواقبها القوات المعادية بما فيها الولايات المتحدة".

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    هجوم إيران, سلاح إيران, ضرب إيران, إيران
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