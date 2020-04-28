هل تلجأ الهند إلى "مناعة القطيع" في مواجهة كورونا؟

رغم رفض بريطانيا لنظرية مناعة القطيع في مواجهة تفشي فيروس كورونا إلا أن الهند تدرس العمل بهذا الأسلوب حاليا.

يدرس علماء في الهند فكرة اللجوء إلى "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا، وذلك باعتبارها الحل الأمثل" بالنسبة للدول الفقيرة ذات كثافة سكانية عالية، حسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويرى العلماء أن إصابة عدد كبير من السكان بالمرض ستؤدي إلى تكون مناعة ضده، كما أن الضرر الاقتصادي سيكون أقل.

واعتبر عالم الوبائيات الهندي، جايايراكاش مولييل، أنه من الممكن "تحقيق مناعة القطيع دون السماح لفيروس كورونا إصابة المسنين".

وحسب ما يدرس العلماء تعتبر الهند المكان الأمثل لتحقيق مناعة القطيع، فقد تتكون المناعة لدى 60 % من السكان، إذا ما سمح بانتشار الفيروس بطريقة تخضع إلى السيطرة في 7 أشهر.

وتبقى هناك عدة أسئلة حول "مناعة القطيع" يحاول العلماء الإجابة عليها، متى سينتهى الأمر؟ كم عدد الإصابات المتوقع وعدد الوفيات؟

وحتى اليوم الثلاثاء، وصل عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الهند إلى 934، والإصابات إلى 29435، ولا تزال ولاية ماهاراشترا من أكثر الولايات تأثرا بالفيروس حيث يصل عدد الوفيات فيها إلى 369 والإصابات إلى 859، تليها ولاية غوجارات بـ162 وفاة.