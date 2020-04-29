البرلمان الصيني يحدد موعد انعقاد أولى جلساته مع انحسار الوباء

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيفتتح جلسة سنوية رئيسية يوم 22 مايو/ أيار، مما يشير إلى أنها تتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد توقفها بشكل شبه كامل على مدى شهور بسبب جائحة كورونا.

وخلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في العاصمة، سيقر النواب تشريعا مهما وستكشف الحكومة عن أهداف اقتصادية وتحدد تقديرات للإنفاق الدفاعي وتجري تغييرات في الموظفين. كما يعلن الحزب الشيوعي الحاكم عادة في الاجتماع عن مبادرات تتعلق بالسياسة العامة؛ وفقا لـ "رويترز".

وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة في الخامس من مايو/ أيار لكنها تأجلت بسبب الفيروس الذي أصاب نحو 83 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 4600 في البر الرئيسي بعد ظهوره أول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان وسط البلاد.

ولم تُعرف بعد المدة التي سيستغرقها اجتماع المجلس وهيئته الاستشارية هذه المرة. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن مدة جلسات هذا العام قد تكون الأقصر منذ عقود بسبب المخاوف المتعلقة بالفيروس.

وعادة ما يأتي أكثر من خمسة آلاف نائب إلى بكين من شتى أرجاء الصين للاجتماع لمدة عشرة أيام على الأقل.