انهيار مسؤولة إسبانية على الهواء بسبب كورونا... فيديو

لم تتمالك المسؤولة الصحية الإسبانية فيرونيكا كاسادو نفسها، أثناء مؤتمر صحفي، وانهارت باكية أمام عدسات الكاميرات.

وبحسب المقطع المصور، تظهر كاسادو (طبيبة أسرة) خلال تلاوتها لبيان صحفي وهي تقرأ أسماء أطباء وعاملين في الرعاية الصحية الذين توفوا أثناء عملية مواجهة فيروس كرونا المستجد.

Spanish health official Verónica Casado, herself a family doctor, was unable to hold back tears as she read out the names of health care workers who have died from COVID-19. https://t.co/6itfDz6Msb pic.twitter.com/oACzglvE4z — ABC News (@ABC) April 29, 2020

​وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور، مجددين دعمهم للأطقم الطبية في إسبانيا ودول العالم على ما يقومون به في معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

Esto es lo que pasa cuando hablas de fallecidos en una pandemia y cambias los números por los nombres de los muertos. Se llama Verónica Casado y es la consejera de Salud de Castilla y León. En 2017 le dieron el premio a la mejor médica del mundo #coronavirus pic.twitter.com/dN3n6L5L2P — Roberto Cámara Moreno #QuédateEnCasa (@RoberCamara) April 27, 2020

​وأشاروا إلى أن دموع كاسادو نابعة من تأثرها برحيل زملاء لها في المهنة.

وإسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثرا بجائحة كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الإصابات بها أكثر من 211 ألف إصابة مؤكدة، في حين اقتربت أعداد الوفيات من 24 ألف حالة.