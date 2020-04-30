ترامب ينتقد استراتيجية السويد في مواجهة "كورونا"

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن تتخذ القرارات الصحيحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلافا للحكومة السويدية.

وكتب ترامب، على صفحته في "تويتر": "بغض النظر عما يقال، السويد تدفع ثمنا باهظا بقرارها عدم فرض نظام العزل الذاتي".

وتابع قائلا: "توفي حتى اليوم 2462 شخصا، أي أكثر من الدول المجاورة، كالنرويج، توفي فيها 207 شخصا، وفنلندا 206 أشخاص والدنمارك 443 شخصا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات صحيحة".

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد وصل إلى 20302 حالة، وعدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى أكثر من مليون حالة، وعدد الضحايا نحو 60207 حالة.

وتتخذ السلطات في السويد أكثر الإجراءات تساهلًا خلال مواجهتها انتشار فيروس كورونا المستجد. وذلك بإلغاء الفعاليات التي تضم تجمعات لأكثر من 500 شخص، أما المدارس والجامعات لا تزال مستمرة في عملها.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت استراتيجية السويد نموذجا تحتذي به بقية الدول مستقبلا.