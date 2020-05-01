سفن خفر السواحل الأمريكية تهاجم سفينة صيد فنزويلية

وفقا لموقع El Carabobeno ، وقعت العمليات العسكرية ضد سفينة فنزويلية في 28 أبريل/ نيسان في المياه الدولية في جنوب غرب المحيط الهادئ.

أشارت قيادة خفر السواحل الأمريكية أن البحارة الأمريكيين تصرفوا في إطار عملية تهريب المخدرات.

يشار إلى أن سفينة دورية تورنادو (PC-14) للعمل في منطقة البحر الساحلية بنيت للبحرية الأمريكية في عام 1999، ولكن تم نقل خمسة إلى خفر السواحل. السفينة مسلحة بمدفعين رشاشين من عيار 25 ملم من طراز Mk38، واثنين من قاذفات قنابل يدوية من طراز Mk19، ومدافع رشاشة ثقيلة من عيار 12.7 ملم وستة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Stinger. الطاقم 30 شخصا. السرعة - 31 عقدة (57 كيلومترًا في الساعة).

USCGC James led a joint boarding with @USSTornadoPC14 on a Venezuelan fishing vessel supporting @SOUTHCOM and Presidential National Security Objectives to stem the flow of narcotics to the U.S. from South and Central America. #counterdrugops @NAVSOUS4THFLT @USCGLANTAREA @USCG pic.twitter.com/0vMG3bTLM7 — USCGPacificSouthwest (@USCGPacificSW) April 28, 2020

بدأت سفينة القيادة جيمس الخدمة في عام 2015. وهو مسلحة بمدفعية من عيار 57 ملم، ومدفع رشاش عيار 20 ملم، وست رشاشات. يمكن أن تتمركز مروحية أو طائرة مسيرة ثقيلة أو طائرة دورية خفيفة على متن السفينة. الطاقم 111 شخص.