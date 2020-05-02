خبراء أوبئة: كورونا لن ينتهي إلا عقب إصابة 70 % من سكان العالم

توقع خبراء أوبئة أن فيروس كورونا المستجد قد يستمر في الانتشار لمدة تتراوح بين 18 شهرا وعامين على الأقل.

وبحسب ما أعلنته قناة "سي بي إس"، سيصيب الفيروس من 60 إلى 70% من سكان العالم.

وقال الخبراء: "نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر".

وتابع الخبراء: "هذا الفيروس لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم. التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة".

وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب.

وأشار خبراء إلى أنه ينبغي على المسؤولين التوقف عن قول إن الوباء قد ينتهي قريبا، وأنه يجب الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات الأسوأ التي قد تحدث.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 230 ألفا و309 أشخاص حول العالم من أصل 3 ملايين و218415 إصابة.