ضربات فيروس كورونا تصل إلى المخدرات

كشف تقرير محلي صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية و​الحياة​ الخالية من ​المخدرات​ "ديفيدا" أن فيروس كورونا استطاع أن يضرب سوق المخدرات العالمي.

وبحسب التقرير، انخفض سعر ​الكوكايين​ المنتج بشكل غير قانوني في ​البيرو​ بنسبة 58% بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

كما أدى هذا الأمر إلى انخفاض سعر وزن كيلو الكوكايين الواحد من 1740 دولار أمريكي إلى ما يعادل 734 دولار أمريكي.

كما لفت التقرير إلى أن وباء فيروس كورونا تسبب في انخفاض سعرَي أوراق الكوكا بين نيسان وكانون الثاني بنسبة 46%، والعجينة الأساسية التي يصنع بها الكوكايين بنسبة 51%.

وتتم زراعة حوالى 49 ألف هكتار من الكوكا في البيرو حيث يعتبر إنتاج أوراق هذا النبات قانونيا حتى كمية معينة، لكن ينتج حوالى 11 ألف طن منها بشكل غير قانوني في البلاد.