أردوغان يقرر إنهاء حظر التنقل المفروض في 7 مدن

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين:

"سننهي حظر التنقل الذي فرضناه سابقا في 7 مدن في الوقت الحالي اعتبارا من الليلة"، مضيفا "سنبدأ بالعودة للحياة الطبيعية تدريجيا ولكن لا يمكن أن يعود كل شيء لطبيعته في بلدنا كما هو الحال في العالم".

وأضاف أردوغان: "سنبدأ اعتبارا من الشهر الجاري بتخفيف الإجراءات الاحترازية، وسيتم فتح صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل ومراكز التسوق اعتبارا من 11 أيار/مايو الجاري

وكان وزير التربية التركي، ضياء سلجوق، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا".

وقال سلجوق، إن التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا"، حسب وكالة "الأناضول".