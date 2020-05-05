الصين تجري أول إطلاق لصاروخ "تشانغتشنغ-في5"

أعلنت الصين في بيان أنها أطلقت اليوم الثلاثاء، أحدث صاروخ حامل تشانغتشنغ-في5 بنموذج أولي لجيل جديد من المركبات الفضائية المأهولة.

تم الإطلاق في الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو) من مجمع الإطلاق LC-101 من المحطة الفضائية Wenchang في جزيرة هاينان. بعد 8 دقائق و15 ثانية من الرحلة، اعتبرت المهمة ناجحة.

المهمة تلفت الانتباه لأن هذه ليست الرحلة الأولى فقط لأحدث مركبة إطلاق"تشانغتشنغ-في5"، ولكن أيضًا الإطلاق التجريبي الأول للنموذج الأولي للمركبة الفضائية المأهولة الجديدة (Crew Spacecraft) ، في المستقبل سيكون عليها إيصال الطاقم إلى المدار، ولكن الرحلة التجريبية - بدون طاقم.

ومن المخطط أن يستخدم الصاروخ الحامل لإرسال وحدات محطة الفضاء الصينية القريبة من القمر.

تمتلك الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو" ("المكوك المقدس")، ومع ذلك، فإن المركبة الجديدة ستكون أكبر وستكون قادرة على استيعاب ليس ثلاثة، ولكن ما يصل إلى ستة رواد فضاء.

منذ عام 2003، أطلقت الصين إلى الفضاء ست مركبات فضائية مأهولة "شنتشو" ومحطتين مداريتين "تيانغونغ".