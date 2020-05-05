مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباكات في محافظة كردستان

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مع "زمرة مناهضة للثورة" في منطقة ديواندرة بمحافظة كردستان، الواقعة غربي إيران بمحاذاة العراق.

وأصدر مقر "حمزة سيد الشهداء" بيانا أعلن فيه أنه "عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الحرس بمحافظة كردستان مع زمرة مناهضة للثورة في منطقة ديواندرة استشهد النقيب شكيبا سليمي، مع اثنين أن أفراد وحدته" بحسب وكالة فارس.

وأضاف البيان أن "النقيب شكيبا سليمي، أحد القادة البواسل والشجعان لحرس بيت المقدس ومساعد شؤون العمليات لمقر الشهيد شهرامفر بكردستان، استشهد بعد مشوار من الكفاح والتضحية من أجل إرساء دعائم الأمن في محافظة كردستان إلى جانب اثنين من المقاتلين، جعفر نظامبور ومحمد شكري بعد اشتباكات تمكنوا خلالها من قتل عدد من عناصر الزمرة المناهضة للثورة".

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب "الحياة الحرة" الكردستاني الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب "العمال" الكردستاني في تركيا.

وحزب "الحياة الحرة" لكردستان جناح إيراني لحزب "العمال" الكردستاني، وهو جماعة متمردة في تركيا حملت السلاح في 1984 من أجل إقامة وطن للأكراد في جنوب شرق تركيا. وتصنف طهران وواشنطن حزب "الحياة الحرة" لكردستان ضمن المنظمات الإرهابية.

وتعهدت إيران بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعة المتمردة التي تسعى لتوسيع الحكم الذاتي للمناطق الكردية في إيران. ويدير حزب الحياة الحرة لكردستان قواعد في الجبال عند ملتقى الحدود الإيرانية العراقية التركية.