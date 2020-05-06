الصين تطلب من أمريكا عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنه يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ للصحفيين في إفادة صحفية يومية إن الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الأطراف المعنية.

وشددت على أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إلقاء مسؤولياتها بشأن كوفيد-19 على الغير، واصفت الاتهامات التي وجهتها أمريكا للصين بسبب تفشي "كورونا"، عن عمد بأنه لا أساس لها، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بفرض رسوم جديدة على بكين، ردا على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال للصحفيين: "وقعنا اتفاقا تجاريا حيث من المفترض أن يشتروا، وهم يشترون الكثير، في الواقع. لكن ذلك أصبح الآن أمرا ثانويا بالنسبة لما حدث مع الفيروس". وأضاف "وضع الفيروس ليس مقبولا تماما".

وردا على سؤال عما إذا كان يدرس وقف الولايات المتحدة سداد مدفوعات عن التزامات ديونها كوسيلة لعقاب بكين، قال ترامب "حسنا، يمكنني أن أقوم بالأمر بشكل مختلف. يمكنني أن أقوم بالشيء نفسه، لكن حتى مقابل المزيد من المال، فقط عبر وضع

رسوم، لذا لست مضطرا لفعل ذلك".

كما ودعا ترامب، الصين إلى التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم.

مضيفا "نريدهم (الصين) أن يتسموا بالشفافية، نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا".