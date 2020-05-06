بالصور...حيوان "يكافئ" مالكه بالقتل

هاجم جاموس آسيوي في إحدى المزارع في قرية ويلز جويلوج البريطانية مالكه، مما أدى إلى مقتله وإصابة الابن بجروح خطيرة.

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، هاجم الحيوان الغاضب، أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص إدى إلى وفاة صاحب المزرعة البالغ من العمر 57 عامًا رالف جامب، ونقل ابنه البالغ من العمر 19 عامًا إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

— The Sun (@TheSun) May 6, 2020

كما أصيبت ابنة المزارع البالغة من العمر 22 عاماً بإصابة خطيرة في ساقها تم نقلها إلى المستشفى، لكن الإصابات التي تلقتها لم تكن تهدد الحياة.

وبحسب الصحيفة، قام رجال الشرطة بالتخلص من الحيوان الخطير. وأوضح جيران المزارع المتوفى أن الرجل قرر تربية الحيوان لإنتاج الصابون من حليب الجاموس.