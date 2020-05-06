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    انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠

    الرئاسة التركية: نأسف لتجاهل الإعلام الدولي نجاحاتنا في مكافحة كورونا

    © Sputnik . Burcu Okutan
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (15)
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    أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن أسف بلاده بشأن تجاهل وسائل الإعلام الدولية، نجاحات تركيا في المكافحة الفعالة التي تخوضها ضد جائحة "كورونا".

    ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن ألطون، أنه على الرغم من أن تركيا تخوض كفاحا أكثر فعالية ضد أزمة كورونا في الداخل والخارج، فإن وسائل الإعلام الدولية تتجاهل نجاحات تركيا.

    © REUTERS / STOYAN NENOV
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    وأكد ألطون أن بلاده اتبعت استراتيجية اتصال قائمة على الشفافية في عملية مكافحة كورونا، وبأن بلاده شاركت المعلومات الحقيقية حول جميع التطورات بسرعة مع الشعب التركي، إلى جانب محاربتها الأخبار المضللة والشائعات حول الفيروس.

    وأشار فخر الدين ألطون إلى أن تركيا نفذت العديد من التدابير وحشدت جميع الاحتمالات قبل تسجيل أي إصابة بالفيروس، بعدما حددت استراتيجيتها عبر إنشاء "المجلس العلمي" التابع لوزارة الصحة التركية، لمواجهة كورونا بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ بداية المرحلة.

    وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تقوم بالعديد من أنشطة الدعم، لاسيما التوزيع المجاني للكمامات وتلبية احتياجات المسنين عبر "مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي"، والحزم الاقتصادية، ملفتا إلى أن "نسبة كبيرة من الشعب التزم بالتدابير والخطوات المتخذة في إطار مكافحة كورونا، والدعم المقدم لحملة التبرعات الوطنية تحت شعار "نحن نكفي لبعضنا البعض يا تركيا" التي أطلقها أردوغان، لهو مؤشر على ذلك.

    ونوه ألطون إلى أن تركيا قدمت المساعدات الطبية في مكافحة الفيروس لـ57 دولة حول العالم، في إطار المسؤوليات الإنسانية التي تقع على عاتقها، مشيرا إلى أن تجاهل الصحافة الدولية لنجاح تركيا في مكافحة الفيروس، واستخدام أخبارها في نوايا خبيثة، لا يؤكد سوى العداء لتركيا.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 260 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الكلمات الدلالية:
    أردوغان, تركيا, فيروس كورونا
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