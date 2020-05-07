الهند تشتري من روسيا مروحيات من طراز "كا-31"

أعلن رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري – التقني، دميتري شوغايف، اليوم الخميس، أن روسيا تلقت طلبًا من الهند للحصول على مروحيات إضافية من طراز "كا-31" لقواتها البحرية.

وقال شوغايف لصحيفة "الدفاع الوطني" إن روسيا تلقت، مؤخرا، طلبا من الهند لشراء طائرات هيلكوبتر من طراز "كا-31".

كما أعرب عن أمله في أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم تنفيذ عقد لتوريد وتنظيم الإنتاج المرخص في الهند.

ويشار إلى أنه في عام 2019، وافقت وزارة الدفاع الهندية على تخصيص نحو 500 مليون دولار لشراء عشرة طائرات من طراز "كا-31" من روسيا، ولكن لاحقًا ، بسبب المشاكل المالية، قرر الهنود شراء 6 مروحيات فقط.

وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر إبرام العقد هذا العام. ليصبح لدى البحرية الهندية 20 مروحية من طراز "كا-31".

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أنه وفقًا لنتائج عام 2019، دخلت الهند لأول مرة ضمن الدول الثلاث الأولى ذات الإنفاق العسكري الأعلى.

ويشير المحللون أيضًا إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية (1990-2019)، زاد حجم الإنفاق العسكري في الهند بنسبة 259 في المئة، وخلال العقد الماضي - بنسبة 37 في المئة. وفي الوقت نفسه، بلغت حصة هذه النفقات نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الوطني في عام 2010 الـ2.7 في المئة، وانخفضت في 2019 إلى 2.4 في المئة.