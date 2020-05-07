ترامب يعلن قبول بوتين المساعدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي، عن رغبته في تقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية. وقالت وزارة الخارجية في هذه المناسبة إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستستمران في ذلك.

وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.