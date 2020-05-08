أمريكا والصين تؤكدان الالتزام بالعمل على تنفيذ اتفاقهما التجاري رغم الخلاف بسبب "كورونا"

أفاد تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة، إن كبار ممثلي التجارة في الصين والولايات المتحدة اتفقوا خلال محادثة هاتفية على خلق بيئة مواتية لتنفيذ المرحلة التجارية الأولى التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.

بكين - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون المركزي جرت المحادثة الهاتفية بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وأكد التلفزيون موافقة الجانبين على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والصحة.

وكانت الولايات المتحدة والصين وقعتا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض.

وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر.

ووافقت واشنطن في هذا الإطار على عدم زيادة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على الصين.

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي: إنه "واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك".

كما تتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة والصين وقعتا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض.

وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر، بينما ووافقت واشنطن في هذا الإطار على عدم زيادة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على الصين.