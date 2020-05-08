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    ركاب في مترو الأنفاق في الصين يرتدون كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19)

    السر وراء تفوق الصين عالميا في صنع الكمامات

    © REUTERS / ALY SONG
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    تقوم أغلب دول العالم باستيراد الكمامات الطبية من الصين ولا تقوم بصناعتها بنفسها، إذ سبقت الصين دولا كثيرة في صنع المستلزمات الطبية.

    وكشفت تقارير أن الصين تصنع الكمامات الطبية بشكل مكثف قبل انتشار جائحة كورونا، بسبب وجود تلوث كبير في الجو لدى الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

    لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    بوساطة أمريكية... إسرائيل تشتري مليون "كمامة طبية" من الصين
    وأشارت تقارير إلى أن تعداد سكان الصين الكبير، الذي يبلغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، أحد الأسباب التي تجعلها تنتج كمامات بشكل كبير، وفقا لـ"آر تي".

    وخلال الأيام الجارية ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدت الصين طفرة في إنتاج المعدات الطبية، وخاصة الأقنعة منذ بداية جائحة كورونا، إذ سعرها تضاعف في ظل نمو الطلب.

    وجاء الطلب الكبير على الكمامات بسبب جائحة كورونا، لأن الإنتاج المحلي في الدول التي تستورد كماماتها من الصين أصبح غير قادر على تلبية الطلب الهائل لذلك تم اللجوء للاستيراد.

    وكشف خبراء في بعض الدول المستوردة من الصين، أن سعر برميل من الكمامات بات أغلى من سعر برميل النفط، بعد هبوط سعر برميل "برنت" دون مستوى الـ20 دولارا، الشهر الماضي.

    وارتفعت أسعار الكمامات ليصل ثمن الواحدة إلى 50 سنتا، وفي بعض الدول وفي فترة الذرة بلغ سعر الكمامة الطبية نحو 1 دولار.

    وذكرت صحيفة "فيغان كونوميست" أن القدرة الإنتاجية اليومية للكمامات الطبية في الصين بلغت في مارس/ آذار الماضي، 116 مليونا ما يعادل أضعاف الكميات التي أنتجت في فبراير/شباط الماضي.

    © REUTERS / Stephane Mahe
    فرنسا تطلب شراء مليار كمامة طبية أغلبها من الصين
    وفي بداية الشهر الماضي، أفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اشترت شحنة طبية لصالح نظيرتها الإسرائيلية من الصين، وبأن مطار بن غوريون قد وصلته تلك الشحنة اليوم.

    وذكر الموقع أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

    وفي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، قال وزير الصحة الفرنسي، إن فرنسا طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

    وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إن فرنسا تستخدم 40 مليون كمامة طبية أسبوعيًا في الوقت الذي تكافح فيه الوباء ولديها حاليًا إمدادات من الأقنعة تكفيها لحوالي ثلاثة أسابيع.

    © Sputnik . Mohamed Hassan
    الدليل الكامل للتعامل مع "الكمامات" الطبية وكيف يمكنها الحماية من "كورونا"

    انظر أيضا:

    بوساطة أمريكية... إسرائيل تشتري مليون "كمامة طبية" من الصين
    وزير الصحة الألماني: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية
    فرنسا تطلب شراء مليار كمامة طبية أغلبها من الصين
    أمريكا تشتري شحنة كمامات في مطار صيني كانت متجهة إلى فرنسا
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