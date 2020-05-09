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    ترامب في زيارة لمصنع للأقنعة الطبية

    "سيبدو شكلي سخيفا".. لماذا لا يرتدي ترامب الكمامة الطبية

    © AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (52)
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    يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال مصرا على عدم ارتداء الكمامة الطبية في ظل الإجراءات المتبعة في محاربة تفشي فيروس "كورونا"، في الوقت الذي نصح بارتدائها لمنع الإصابة بالفيروس والتقليل من احتمالية انتشاره.

    حيث يعتقد الرئيس الأمريكي بأن سيبدو "سخيفا" في حال ارتدى الكمامة الطبية، معلنا أنه لن يقوم بارتدائها في الوقت الذي أعلنت فيه مراكز السيطرة على المرض نصائحها المتعلقة بفوائد الكمامة الطبية، قائلا "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك".

    وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء The Associated Press، عن مسؤولين مقربين من حملة الرئيس الأمريكي، فإن ترامب يعتقد بأن إرتدائه للكمامة الطبية، سيكون بمثابة "رسالة خاطئة" وبأن تركيزه سيكون على الجانب الصحي بدلا من التركيز على إعادة فتح الاقتصاد الوطني، الذي يعتقد مساعدوه أنه مفتاح فرص إعادة انتخابه.

    هذا وكان ترامب قد خرق قواعد الوقاية الصحية خلال زيارة قام بها لمصنع "Honeywell" في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، المختص بصناعة كمامة "N95" التنفسية لصالح إدارته، مكتفيا بإرتداء النظارات دون الكمامة الطبية.

    كما ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن خضوع الرئيس الأمريكي لعدد من الفحوصات التي أثبتت عدم إصابته أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

    وفي الوقت الذي يعارض فيه ترامب ارتداء الكمامة الطبية، تظهر السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، بمقاطع مصورة تتحدث فيها عن أهمية ارتداء الكمامة الطبية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (52)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أمريكا, ترامب
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