مغنية لاتينية تهنئ متابعيها بيوم النصر وتغني أغنية روسية

هنأت الممثلة والمغنية الأوروغوايانية، ناتاليا أوريرو، اليوم السبت متابعيها عبر صفحتها في الانستغرام بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر.

ونشرت أوريرو مقطع فيديو وهي تؤدي مقطعا من أغنية روسية بعنوان "ديساتي ناش ديسانتني" للشاعر السوفيتي بولات أوكودجافا وكتبت باللغة الروسية: "أهنئكم بعيد النصر! أتمنى أن يعم السلام في العالم..أحبكم".

وقبل عامين أطلقت أوريرو أغنية بعنوان "إلى روسيا مع الحب" وتضمنت عبارات عدة مثل "إلى روسيا مع الحب" ، "العطلة تأتي" ، "أنا ناتاشتك يا روسيا"، "أحبك يا روسيا". وتم تصوير الأغنية في في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

يذكر أن أغنية "إلى روسيا مع الحب" ليس أول عمل فني تطلقه المغنية باللغة الروسية.