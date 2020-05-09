إيران تنشر صور مقاتلات "سو 22" لأول مرة... ماذا حدث

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، صور لمقاتلات "سوخوي 22"، التي تم تجهيزها بصواريخ "جو - أرض" جديدة.

وحسب وكالة أنباء فارس، ورد في مقطع فيديو، صدر حديثا، بمناسبة ذكرى زيارة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، لمعرض إنجازات سلاح الجو التابع لحرس الثوري الإيراني في مايو 2014، تم نشر صور لمقاتلات "سوخوي 22"، التابعة للحرس الثوري، التي تم تجهيزها بصواريخ "جو - أرض" جديدة.

وأضاف الوكالة أنه "لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الصاروخ"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "نسخة متقدمة من صاروخ فجر 4 الموجه".

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 9, 2020

وأشارت إلى أن "صاروخ فجر 4 هو أحد صواريخ عيار 333 مم، التي تم تطويرها بالفعل في الأنواع الموجهة مع إضافة مجنحات التوجيه في طرازي فجر 4 و فجر 4 سي إل".