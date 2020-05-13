الصحة الإثيوبية تجري فحوص "كورونا" منزليا

قالت السلطات الصحية في إثيوبيا إن إجراء الفحص المنزلي الذي يتم للسيطرة على انتشار فيروس كورنا، أصبح فعالا في اكتشاف الحالات الجديدة التي لا ترتبط بتاريخ السفر الخارجي.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الدكتور ديريجي دوغوما، وزير الدولة بوزارة الصحة، إن أعمال الفحص أضافت زخما للاستجابة الطارئة لجائحة فيروس (كوفيد 19) في البلاد.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة تمكنت من خلالها التعرف بسهولة على الحالات المشتبه بها بين المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن "أنشطة الفحص والمراقبة التي تركز على المجمعات الصناعية والسجون ومؤسسات الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الضعيفة في المجتمع مكنت الوزارة من اكتشاف الحالات في العاملين الصحيين والسائقين والتجار الذين لم يسافروا إلى الخارج".

وأكد الوزير أن الحالات المتزايدة في الآونة الأخيرة حفزت القطاع الصحي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

لافتا إلى أن الأعمال جارية لزيادة طاقة الاختبار في البلاد إلى 6000 عينة يوميا.