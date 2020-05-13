تقرير: آلاف تطبيقات أندرويد تسرب معلومات حساسة عن مستخدميها

أفاد تقرير بأن 4282 تطبيقا لنظام التشغيل أندرويد، تسرب معلومات حساسة عن مستخدميها دون معرفة.

وبحسب موقع "كومبارتيك" التقني، من ضمن المعلومات المسربة عناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، وكلمات المرور، وأرقام الهواتف والأسماء الكاملة، ورسائل الدردشة، وبيانات الموقع.

وجاءت المعلومات وفقا لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني والخدمات الاستشارية "سيكيوريتي ديسكافاري" بالتعاون مع الموقع الإلكتروني للبحث والمقارنة بين الخدمات التقنية (Comparitech)، نتيجة لتحليل 515735 تطبيق أندرويد، وهي تشكل نحو 18% من جميع التطبيقات التي في متجر غووغل بلاي.

ووفقا للموقع، تبين أن قواعد بيانات التطبيقات غير آمنة تماما، ويمكن لأي شخص الوصول إليها من دون كلمة مرور.

كما أن التطبيقات الضعيفة تم تثبيتها على الأجهزة 4.22 مليار مرة من قبل مستخدمي أندرويد وهذه التطبيقات تندرج في غالبيتها تحت فئة الألعاب الأمر الذي يؤدي إلى احتمالات كبيرة بأن خصوصية مستخدمي أندرويد قد تم اختراقها بواسطة تطبيق واحد على الأقل.