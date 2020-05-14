موسكو تحمل كييف مسؤولية فشل إعلان وقف إطلاق النار في دونباس

أكد ممثل الجانب الروسي في مجموعة الاتصال المختصة بالوضع في دونباس، بوريس غريزلوف، أن المشاركين في اجتماع مجموعة العمل فشلوا مجددا بالتوصل إلى إصدار بيان بشأن سبل وقف إطلاق النار في الإقليم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تصريح غريزلوف عقب انتهاء اجتماع مجموعة العمل: "كييف تتحمل مسؤولية الفشل الجديد في إصدار بيان حول وقف إطلاق النار، الوفد الروسي أبدى دعمه لإعلان الجانبين لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى يتضمن آليات جديدة تم الاتفاق عليها في يوليو 2019".

كما شدد ممثل الجانب الروسي أن السلطات الأوكرانية يجب أن تتجنب سيناريوهات الحل العسكري للنزاع في دونباس شرقي البلاد.

وقال غريزلوف: "أمل أن يخبر شعور الحفاظ على النفس السياسي كييف أن عليها منع محاولات محاولة تنفيذ سيناريوهات القوة. يجب أن يتم اتباع طريق التسوية السلمية للصراع في دونباس وفقًا لمجموعة الإجراءات المختصة لتنفيذ اتفاقيات مينسك".

هذا واعتمدت الدول المشاركة في "رباعية نورماندي" خلال قمتها الأولى، على مدى الأعوام الثلاثة، التي عقدت في باريس يوم 9 كانون الأول/ديسمبر عام 2019 ، بيانا مشتركا حيث اتفقت على عقد اجتماع بعد أربعة أشهر في برلين من أجل مواصلة العمل على تسوية الوضع في دونباس.

وشدد البيان على أن اتفاقيات مينسك تظل بمثابة الأساس للعمل في "صيغة نورماندي"، وينص البيان على فصل القوات قبل حلول نهاية آذار/ مارس عام 2020 في ثلاثة مواقع جديدة في دونباس. كذلك دعا القادة إلى ضمان وقف إطلاق النار في دونباس قبل حلول نهاية العام.