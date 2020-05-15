هجوم يميني على وزيرة إيطالية بسبب بكائها على أحوال المهاجرين

هاجمت المعارضة اليمينية في إيطاليا وزيرة الزراعة، تيريزا بيلانوفا، بسبب بكائها خلال إعلان عفو مؤقت عن العاملين المهاجرين.

وبكت الوزيرة الإيطالية على أحوال المهاجرين والعاملين غير القانونيين، وذلك مع إعلانها أن الحكومة سوف تمنح العاملين غير القانونيين الذين يعملون في الزراعة أو كخادمات أو متخصصين رعاية منزليين الحق في التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر.

وقالت وزيرة الزراعة بيلانوفا: "بالنسبة لي، من حيث أتيت، هذه مسألة أساسية"، وانفجرت في البكاء خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه هذه الخطوة.

وأضافت: "من اليوم، وفي ظل الخيار الذي اتخذته الحكومة، سوف يصبح غير المرئيين مرئيين قليلا، وسوف يصبح المُستغلين بشكل وحشي.. قادرين على الحصول على تصريح عمل".

con pace fiscale e pace edilizia, poteri speciali ai Sindaci per appalti e opere pubbliche. Su tutto questo: niente.

La nostra volontà di collaborare per risolvere i problemi rimane, ma anche per questo decreto di centinaia di pagine non siamo stati ascoltati o coinvolti. (4/5) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 13, 2020

إلا أن زعيم المعارضة، ماتيو سالفيني، من حزب "الرابطة اليميني" المتطرف، هاجم الوزيرة وكتب على تويتر، يقول: "بيلانوفا يجب أن تبكي على الإيطاليين قبل أن تبكي على (المهاجرين) غير القانونيين".

وقالت جيورجا ميلوني، من حزب "إخوان إيطاليا"، وهو حزب معارض يميني متطرف آخر، إنها "دهشت" من بكاء بيلانوفا على المهاجرين بدلا من البكاء على "المئات وربما الآلاف" من الإيطاليين الذين يخشون فقدان وظائفهم.

وفي رسالة عبر فيسبوك، ردت الوزيرة على الانتقاد، مدافعة عن الحق في إظهار عواطفها وهاجمت هؤلاء الذين رأوا أن دموعها علامة على ضعف المرأة.

وكتبت: "قوة المرأة وكذلك الكثير من الرجال هي بالقدرة حقا على البكاء. لا يوجد شيء اسمه البكاء بناء على الجنس لأن الجنس الوحيد الذي يعرف كيف يبكي هو الإنسان".