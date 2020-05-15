تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" في فلوريدا

وجاء في بيان للقاعدة الجوية الأمريكية "تحطمت طائرة من طراز "إف-22" تابعة للسرب 43 المقاتل الذي يدخل ضمن الجناح المقاتل رقم 325 المتمركز حاليا في قاعدة إيجلين، حوالي الساعة 9.15 من صباح اليوم".
#EXCLUSIVE: Rescue Crews Race to the scene for the #F22 crash at #Eglin AFB. #F22 #Eglin #Tyndall #PlaneCrash pic.twitter.com/Th7lboG2I1— John Sibley (@LSMJohn) May 15, 2020
وأضاف البيان "كان موقع الحادثة على بعد 12 ميلا (حوالي 20 كم) إلى الشمال الشرقي من القاعدة الرئيسية".
يشار إلى أن طيار استطاع أن يقفز بالمظلة وحالته الصحية مستقرة. ونتيجة للحادث لم يصب أحد ولم يتم تدمير أي منزل على الأرض.
ولم تعلن القاعدة الجوية أسباب الحادثة، وتم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحطم المقاتلة.
الجدير بالذكر أنه توقف إنتاج المقاتلة من طراز "إف-22" في الولايات المتحدة، وتم استبدالها بمقاتلات أخرى من الجيل الخامس مثل "إف-35".
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