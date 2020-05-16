الصحة الكندية تسمح باختبار للقاح ضد وباء "كوفيد-19"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن وزارة الصحة في البلاد وافقت على التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي يسبب وباء "كوفيد-19".

وقال ترودو عبر صفحته على موقع "تويتر" خلال مؤتمر صحفي " وافقت وزارة الصحة الكندية على التجارب السريرية الأولى في كندا للقاح محتمل ضد "كوفيد-19"... وفي حال نجاح تجارب اللقاح هذه ، فسوف نتمكن من إنتاجه وتوزيعه هنا في بلدنا".

Research staff in Canada are the source of new innovations and ideas that help keep us healthy, protect our environment, and drive our economy. Today, PM Trudeau announced funding to help Canada’s academic research community during the #COVID19 pandemic: https://t.co/Xdrn5PJ9sM pic.twitter.com/i1YoAYLsSv — CanadianPM (@CanadianPM) May 15, 2020

ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كند 74992 شخصا، بينما توفي 5595 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ