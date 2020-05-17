بعد حادث "سفينة كنارك"... بحرية الجيش الإيراني والحرس الثوري يكشفان التهديدات

اكد قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي ان العزيمة الراسخة لسلاح البحرية بالجيش والحرس الثوري قد احبطت دوما تهديدات ومؤامرات الاعداء في المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية.

وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، خلال لقاءه قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري وعدد من مساعديه، "اليوم أصبحت أجواء التعاون بين القوتين البحريتين في الجيش والحرس الثوري قوية ومؤثرة.

وأضاف: أن "العزيمة الراسخة للمدافعين عن الحدود البحرية للبلاد في الجيش والحرس الثوري قد أحبطت على الدوام تهديدات ومؤامرات الأعداء ضد المياه الاقليمية للجمهورية الإسلامية".

وبشأن حادث سفينة كنارك، أشاد قائد القوة البحرية للجيش ببسالة شهداء السفينة، قائلا: إن "هؤلاء الشباب الغيارى والثوريين، الذين نالوا الشهادة هم في الحقيقة الرواد في ساحة المقاومة والأمن البحري وقد ضحوا بحياتهم وتطوعوا بكل فخر لهذه التجربة الصعبة والخطيرة من أجل تعزيز أمن البلاد".

بدوره، وصف قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري في هذا اللقاء، الاقتدار الدفاعي والقوة الرادعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها نتيجة لوحدة القوات المسلحة بفضل تدابير وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفا أن "راية شهداء القوة البحرية الإيرانية ترفرف دائما في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان، ونحن نفتخر بهذه الشجاعة والاقتدار، وبالتأكيد فان أرواح الشهداء الأبرار ستفتح الطريق لنا جميعا في هذا المسار الحافل بالمتغيرات".

© Sputnik / Mohamed Hassan سفينة كنارك الإيرانية

ونشر الجيش الإيراني الأربعاء الماضي، مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وكشف فيديو الجيش الإيراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.