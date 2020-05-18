نجل ترامب: فيروس كورونا سينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية

اتهم إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز" الديمقراطيين بتصنيع فيروس كورونا لتقويض نجاح والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال إريك أمس الأحد:" يحاول الديموقراطيون انتزاع محبة الشعب الأمريكي لوالدي، في الواقع هو شخص جدير بالاحترام ويتمتع بشعبية كبيرة تمكنه من جمع حشود ضخمة".

ووفقا له، فإن الفيروس التاجي هو "استراتيجية " ستتوقف "بطريقة سحرية" عندما تتوقف عن كونها مفيدة سياسيا، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

وقال إريك: "بعد 3 نوفمبر، سيختفي الفيروس التاجي بطريقة سحرية فجأة".

وردا على هذه التصريحات، علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلا:"يظن إريك ترامب أن فيروس كورونا هو شيء يمكن للحكومة تشغيله وإيقافه وقتما تشاء مثل مفاتيح الإضاءة، إن منظري المؤامرات مناهضي الحكومة هم أغبى الناس على قيد الحياة، وإريك ترامب هو أكبر معتوه سخيف على الإطلاق".

— Palmer Report (@PalmerReport) May 17, 2020

وسخر عدد من الإعلاميين والصحفيين والمواطنيين الأمريكيين من تصريحات نجل ترامب واصفين إياه بالغباء، والكذب، وعدم الإحساس بمسؤولية ما يقول، تماما مثل أبيه.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1.5 مليون شخص، توفي منهم نحو 90 ألف شخص.