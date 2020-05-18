كبرى مصانع السيارات في الولايات المتحدة تعود للعمل بعد شهرين من الإغلاق

تستأنف ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، "جنرال موتورز" و"فورد" و"فيات كرايسلر"، إنتاجها اعتبارا من اليوم، حيث تسعى الصناعة للتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وكانت مصانع التجميع الخاصة بالشركات الثلاث قد أوقفت العمل قبل نحو شهرين للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم هاكيت: "نعمل بجد حقا على تخيل العالم في ظل وجود كورونا، في مصنع التجميع".

وتابع: "بطبيعة الحال نضع في الاعتبار التباعد الاجتماعي. مثلا اعتدنا أن يكون لدينا شخصان داخل السيارة أثناء نزولها على خط التجميع. ولكننا أوقفنا ذلك".

ومن المقرر أن تعمل هذه المصانع عدد ساعات أقل من المعتاد، كما سيتم اتباع تدابير وقائية لحماية العمال، بما في ذلك استعمال الأقنعة والقفازات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن بيان للشركات.

وتتابع قطاعات أخرى عن كثب عمليات إعادة افتتاح هذه المصانع والتي تمثل نحو 6 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي.