إيران... التصديق على قرار بشأن قاسم سليماني

واتخذ القرار خلال اجتماع الاخير للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار الموقع الإعلامي الإلكتروني للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن "المصادقة على قرار إطلاق جائزة الشهيد سليماني جاء بهدف الترويج والحفاظ على القيم الإنسانية والإسلامية السامية وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة بوجه الاستكبار العالمي".

ولفت إلى أن الجائزة تسجل "التضحيات التي قدمها الفريق الشهيد سليماني على مدى سنوات طويلة من حضوره في جبهات الحق ضد الباطل".

وأكد البيان على أن "الجائزة العالمية ستقام كل عامين تحت عنوان "الجائزة العليا للشهيد سليماني" و"جائزة الشهيد سليماني".

وأشار البيان إلى أنه الجائزة ستكون في "إطار محور "النضال والمقاومة" الرئيسي إلى جانب 6 محاور فرعية تحت عناوين : الشعب والمجتمع، والثقافة والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، والإعلام، والرياضة".