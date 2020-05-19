جنوب السودان... إصابة نائب رئيس الوزراء رياك مشار وزوجته بكورونا

أكدت نتائج الاختبار التي أجريت للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار، وزوجته التي تتولى مهام وزارة الدفاع، إصابتهما بفيروس كورونا وكذلك عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين.

كما تأكد أيضا إصابة عدد من الأعضاء السابقين في اللجنة العليا لمكافحة الفيروس في جنوب السودان، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وأصدر مشار بيانا عاما أعلن فيه إصابته بالمرض وأنه سيبدأ من اليوم عزل نفسه في مسكنه لمدة 14 يوما، وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من الأعراض وشجع المواطنين بضرورة إجراء الاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من 4.9 مليون حالة، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.9 مليون حالة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 320 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب نحو 92 ألف وفاة. وسجلت روسيا 290 ألف إصابة ونحو 2700 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة.

وسجلت المملكة المتحدة 246 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و960 إصابة و4634 وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.