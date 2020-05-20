الجيش الإيراني: زمزمة نهاية إسرائيل تسمع في شوارع تل أبيب

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "الانتفاضة الفلسطينية تجاوزت الحدود الفلسطينية ووصلت إلى مرحلة مصيرية".

وصرح اللواء محمد باقري، في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "الانتفاضة الفلسطينية تجاوزت الحدود الفلسطينية"، مشيراً إلى أنها "وصلت إلى مرحلة مصيرية وحساسة".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن "زمزمة نهاية إسرائيل تسمَع في شوارع تل أبيب".

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، أن "القدس لن تنسى ولن تبقى تحت احتلال الظالمين وستحرر أرض فلسطين ولن نقبل هذا الظلم والعدوان".

وكان المساعد الخاص لرئیس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولیة، حسین أمیر عبد اللهیان، أکد أن "المقاومة ستنهی وجود الكيان الإسرائیلی المزیف وبعون الله، سنصلي قریبا في القدس".

وقال: "لن یكون للصهاینة مكان في مستقبل المنطقة. فلسطین کلها ملك للفلسطینیین. لا شك أن المقاومة ستنهي وجود الكیان الصهیوني المزور. وبعون الله سبحانه وتعالی سنصلي قریباً في القدس".